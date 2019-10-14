شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعد لتقديم 30 خدمة رقمية جديدة للمواطنين فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حاولت تجديد رخص القيادة أو تقديم التظلمات الكترونيا؟ أو تعديل الشكل القانونى للشركة؟ أو الاستعلام عن المحضر الكترونيا؟، قد يكون الأمر مستبعدا لدى البعض لاسيما و أن غالبية العملاء يفضلون الذهاب الى المصالح أو المنافذ الحكومية لإتمام خدماتهم و الاوراق اللازمه لهم، ولكن هذا الأمر أصبح حقيقة مع عمليات التحول الرقمى التى تنفذها الحكومة وبداتها فى محافظة بورسعيد تمهيدا لتعميمها بجميع المحافظات تدريجيا.

وتتجه الحكومة لإطلاق نحو 30 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد عبر بوابة الكترونية يرجح أن يتم إطلاقهم فى شهر اكتوبر الجارى، وبذلك يصبح عدد الخدمات التى تم إطلاقها نحو 48 خدمة مع انطلاق عمليات التحول الرقمى فى أغسطس الماضى حيث تم إطلاق نحو 18 خدمة رقمية ببورسعيد.

و يعرف التحول الرقمى بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.

والخدمات الجديدة التى ستقدم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ببورسعيد خاصة بخدمات المرور والإستثمار وإنفاذ القانون، فبالنسبة لخدمات المرور سيكون متاح عبر المنصة برنامج "مركباتى"، يتم من خلاله إدارة المركبات وتجديد الرخص والمخالفات و التظلمات واستخراج بدل فائد وبدل تالف.

وأما ما يتعلق بالاستثمار فإن الخدمة تتيح تعديل اسم شركة، تعديل المبلغ السنوى الاجمالى و تعديل توزيع الارباح، تعديل مدة الشركة، تعديل الشكل القانونى للشركة وتحولها الى شركة مساهمة، تعديل عنوان المنشئة، تعديل موعد انعقاد الجمعية، تعديل مسمى راس المال و الغرض من النشاط ، مد مدة التصفية، العدول عن التصفية وغيرها.

Advertisements

وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بإنفاذ القانون فإن هذه الخدمة خاصة بالاستعلام عن المحضر ومعرفة موقفه و سير المحضر وغيرها من الإجرءات ، وتقدم الخدمات الحكومية الكترونيا عبر بوابة الحكومة الرقمية فى بورسعيد، وقريبا سيتم إتاحتها لمن يصعب عليهم التعامل عبر الحلول التقنية عبر مكاتب البريد و مكاتب خدمة المواطنين و الكول سنتر.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى فى اغسطس الماضى.

والخدمات التى تم إطلاقها فى بورسعيد فى أغسطس الماضى ولاقت نجاحا، هى خدمتان اثنتان للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق و5 خدمات للتوثيق الإلكترونى للزواج وطلب مستخرج رسمى لوثيقة الطلاق وخدمتين لمحكمة الأسرة.

و تعمل الحكومة على إطلاق 174 خدمة رقمية فى محافظة بورسعيد بنهاية العام تمهيدا لنشر تلك الخدمات فى المحافظات وذلك فى إطار خطة للتحول الرقمى و تقديم جميع الخدمات الحكومية الكترونيا تسهيلا على المواطنين ولتوفير الوقت و الجهد وفترات الانتظار.

و التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع و الإنتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

.