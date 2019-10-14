تعرف على المناطق الجديدة لخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد المناطق الجديدة التى تم مدها بالغاز الطبيعى خلال الثلاث شهور الماضية ، حوالى 20 منطقة ، بداية شهر يوليو الماضى حتي نهاية شهر سبتمبر 2019 ، ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقري والمناطق ذات الكثافة السكانية ، حيث وتستهدف خطة وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019/2020 وكانت المناطق التي تم توصيلها بالغاز كالتالي.. 1- عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية . 2-كفر غنيم بمحافظة البحيرة 3-قرية شنديد بمحافظة البحيرة. 4-مناطق عرب أبو ساعد. 5-الشوبك الشرقى . 6-المنيا بمحافظة الجيزة. 7-مدينة القرين. 8- مركز الإبراهيمية . 9-قرية الحلاوات بمدينة الابراهيمية. 10-قرية المهدية. Advertisements 11-قرية صبيح بمحافظة الشرقية. 12-قرية زرزمون بمحافظة الشرقية. 13-قرية العدوةبمحافظة الشرقية. 14-قرية الشيخ مسلمى بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية. 15-قرية كبيش بمحافظة الغربية. 16-قرية درين بمحافظة الدقهلية 17-قرية كفر الشيخ إبراهيم . 18- ميت الوسطى بمحافظة المنوفية. 19-قرية ميت أبو راضى 20-قرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.

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