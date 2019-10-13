شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13 - 10 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019.

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة للصوامع والتخزين، العبور للاستثمار العقارى، العبوات الطبية.

البورصة تخسر 872 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 872 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718.525 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 345.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.58%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 518 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17116 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 5268 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 38.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

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- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.62%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 8.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.44%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.751 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.009 جنيه بنسبة تراجع بلغت 77.50%

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.011 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.43%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.31%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.552 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بسعر إغلاق 0.564 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%