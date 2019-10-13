شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم.. وفد كورى يزور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 13-10-2019 بين لقاءات رسمية واجتماعات وزيارات لوفود أجنبية للعديد من المشروعات على أرض مصر، وفيما يلى أهم الأخبار.
21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول خلال الربع الأول من العام الحالى
الإحصاء :18.9% تراجعا بقيمة العجز فى الميزان التجارى يوليو 2019
"التجارة" تستضيف الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لتنظيم مشاركة مصر بإكسبو دبى 2020
اتحاد المستثمرين: سوق الورق يعانى من الإغراق بالدشت المسورد
مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول
وفد كورى يزور المنطقة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية
رئيس الدلتا للأسمدة: توقف المصانع 25 يوما لتنفيذ عمرة لتحسين الكفاءة
حوافز جديدة من جهاز المشروعات والتنمية الصناعية لمستثمرى مجمع مرغم البلاستيك
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