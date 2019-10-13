شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معظم بورصات الخليج وتراجع السعودية تحت ضغط البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى متتبعة صعود الأسهم العالمية يوم الجمعة، بعد أن اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل لحل لحربهما التجارية، وهبطت البورصة السعودية اليوم الأحد تحت ضغط خسائر أسهم البنوك.

وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.8 %، مع تراجع سهم البنك الأهلى التجارى، أكبر مصرف فى المملكة، 2.4 %، بينما هبط سهم بنك الرياض 2.3 %، قبيل بدء موسم إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع.

وهبطت أسهم البنوك بعدما قال البنك المركزى السعودى اليوم الأحد أن على المؤسسات المالية فى السعودية تعيين مواطنى المملكة فى المناصب القيادية، وفى حالة تعيين أجانب سيكون عليها شرح الأسباب التى دفعتها لذلك.

وتراجع المؤشر السعودى فى ثمانى جلسات من تسع جلسات هذا الشهر، وهو ما يجعله منخفضا 2.5 % منذ بداية العام. وصعد المؤشر بما يزيد عن 20 % فى الأربعة أشهر الأولى من 2019 تحسبا للانضمام إلى مؤشرى إم.إس.سى.آى وفوتسى راسل للأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على جذب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

لكن السوق تضررت منذ ذلك الحين جراء تنامى التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما جعل صناديق الاستثمار النشطة فى الأسواق الناشئة تحجم عن الاستثمار فى المملكة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.6 %، بدعم من مكاسب أسهم البنوك. وارتفع سهم مصرف الريان 1.4 فى المئة، بينما زاد سهم بنك قطر الوطنى 0.3 %، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، بعدما سجل المصرف زيادة فى صافى ربح تسعة أشهر.

وزاد مؤشر سوق دبى 0.5 %، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادى 2%.

وقفز سهم أرابتك القابضة 8.9 % بعدما عينت شركة البناء مستشارين لاندماج محتمل مع شركة تروجان القابضة للإنشاءات، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.3 % وقفز سهم العالمية القابضة 8.8 % بينما صعد سهم بنك أبوظبى التجارى 0.8 %.

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وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

- السعودية.. هبط المؤشر 0.8 % إلى 7631 نقطة.

- أبوظبى.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 5088 نقطة.

- دبى.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 2824 نقطة.

- قطر.. صعد المؤشر 0.6 % إلى 10285 نقطة.

- مصر.. تراجع المؤشر 0.6 % إلى 14220 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 % إلى 1520 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4012 نقطة.

- الكويت.. زاد المؤشر 0.2 % إلى 6226 نقطة.