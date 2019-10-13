شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 21 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5800 طن فوسفات و586 طن أسمنت و10000 طن ملح و786 طن داى أمونيوم و1703 طن صودا معبأ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5024 طن حديد و8400 طن خردة و4750 طن كلوريد اثيلين و5450 طن ذرة و 7223 طن قمح .‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 348 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 117 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178164 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113367 طنا .

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وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح ، في حين غادر عدد 594 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30683 من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ 4319 طن قمح .