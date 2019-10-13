شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ومدعوماً إيجابياً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.46% بما يعادل 2.00 نقطة ، ويصاحب السهم بهذا الارتفاع زيادة كبيرة في أحجام التداول .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 79.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 89.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.00 ومستوى المقاومة 88.00 .