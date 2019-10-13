شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يعمق من خسائره – تحليل صباحي - 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 20.70 ، في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.78% بما يعادل -0.16 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسيبة ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.70 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 19.62 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.00 .