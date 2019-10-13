شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يمحو خسائره – تحليل صباحي - 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجزيرة (1020) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 12.78 ، ارتد منه ارتفاعاً ليمحو جميع خسائره ويغلق على عدم تغيير ، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.50 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.24 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.24 .

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