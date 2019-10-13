شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية عند أدنى مستوياته خلال عامين تقريباً – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 9.90 ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -0.11 ريال ، ويستمر الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.35 ومستوى المقاومة 10.16 .