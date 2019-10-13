شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صناعة الورق (2300) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب بعدما سجل خلالها أعلى سعر له عند 9.37 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 3.08% بما يعادل 0.27 ريال ، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة تشبعه بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط .

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بصورة تصحيحية بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات الدعم 8.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 10.00 .