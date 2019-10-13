شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سامبا (1090) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 26.03 هذا المستوى الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة ، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.15 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 26.03 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .