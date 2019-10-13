شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الحكير (1820) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 15.14 ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 0.08 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.64 ، طيلة ثبات الدعم 15.14 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.14 ومستوى المقاومة 16.16 .