شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الحكير (1820) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 15.14 ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 0.08 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.64 ، طيلة ثبات الدعم 15.14 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.14 ومستوى المقاومة 16.16 .
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الحكير يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.