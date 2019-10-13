شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته المستمرة بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.02 ريال ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراق مستوى المقاومة 12.88 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .