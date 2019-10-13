شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته المستمرة بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.02 ريال ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراق مستوى المقاومة 12.88 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.18 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر زين السعودية يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.