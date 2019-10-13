شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مبكو (1202) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.63% بما يعادل -0.34 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.28 استعداداً لكسره هذه المرة .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.28 ومستوى المقاومة 13.20.