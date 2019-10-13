شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تشتري مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن شراء مليون سهم من أسهمها، اليوم الأحد، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتاريخ 20 مايو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.940 درهم للسهم في كل صفقة.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة يبلغ 682.776 مليون سهم.

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وقامت الشركة، يوم الخميس الماضي، بشراء 500 ألف سهم من أسهمها بسعر 0.941 درهم للسهم، بعد قيامها بعملية شراء، بنهاية الأسبوع الاول من أكتوبر الجاري، 500 ألف سهم من أسهمها بسعر 0.942 درهم للسهم، وذلك بعد شرائها، في الأول من أكتوبر الجاري، مليون سهم من أسهمها، بسعر 0.9465 درهم للسهم في كل صفقة.

يُذكر أن الشركة قامت، في 29 سبتمبر الماضي، بشراء 500 ألف من أسهمها، كما قامت الشركة في 24 سبتمبر الماضي، بشراء 2.944 مليون سهم من أسهمها، وكذلك اشترت الشركة، في 19 سبتمبر الماضي، 2 مليون سهم من أسهمها، بسعر شراء لكل صفقة بلغ 0.949 درهم للسهم.

وسبق أن أعلنت دانة غاز عن تحقيقها صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم)، مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار.