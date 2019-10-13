شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الكهربائية" توقع مذكرة تفاهم مع "أيزوليتور" الروسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أيزوليتور (IZOLYATOR)، وهي شركة روسية متخصصة في إنتاج العوازل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن مذكرة التفاهم تحدد المبادئ الأساسية للتعاون بين الطرفين في تقييم دراسة الجدوى لإنشاء مصنع لإنتاج العوازل المستخدمة في صناعة محولات الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، تعتبر مذكرة التفاهم سارية من تاريخ التوقيع، ويجوز لكل طرف أن ينهي المذكرة في أي وقت بدون أي التزام بإرسال إخطار خطي إلى الطرف الأخر قبل شهر على الأقل.

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وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تبادل النسخ الموقعة خلال انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي في الرياض، غداً الإثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري، بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.