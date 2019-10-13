شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة" تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.473 مليون سهم، بحصة تبلغ 65 هللة للسهم، وبنسبة تبلغ 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 275.6 مليون ريال، بواقع 1.4 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 14% من القيمة الاسمية للسهم.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى إنخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي وانخفاض الاستهلاك للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.8%، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 11.9% وارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية والعامة بنسبة 47.7% .

وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 567 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 553 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.