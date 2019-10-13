شكرا لقرائتكم خبر عن "بنيان ريت" يوقع اتفاقيتي تسهيلات مصرفية مع بنكي "الرياض" و"العربي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توقيع صندوق بنيان ريت اتفاقيتي تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 700 مليون ريال مع بنك الرياض.

وأوضح الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التسهيلات ستكون لمدة سبع سنوات حيث يتم سداد هامش الربح على أساس ربع سنوي- تبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق- على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية.

كذلك وقعت الشركة تسهيلات بقيمة 500 مليون ريال مع البنك العربي الوطني لمدة خمس سنوات (قابلة للتمديد لمدة عامين إضافيين).

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وافادت الشركة، بأنه سيتم سداد تلك التسهيلات على أساس نصف سنوي (تبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق)، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية.

وبحسب البيان، سيتم تقديم السندات الأذينة والتعهدات على ممتلكات الصندوق لكلا البنكين عند سحب حصيلة القرض كضمان لهذه التسهيلات. كما يوضح مدير الصندوق بأن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل تتواجد في مدن المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح للفترة المُمتدة من الأول من يناير 2019 وحتى 30 يونيو من العام الجاري، بقيمة 32.327 مليون ريال.

هذا وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 4.3 مليون ريال.