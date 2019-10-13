مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن إطلاق حزمة برامج متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز صناعة الترفيه الرقمي بالمملكة، وكذلك إطلاق شركات ريادية في قطاع الألعاب الالكترونية عن طريق مسرعة أعمال متخصصة في الألعاب الالكترونية وبرامج تدريبية نوعية في هذا المجال.

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وقال السواحة خلال منتدى صناعة الترفيه في الرياض والذي افتتحه المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: إن هذه البرامج تأتي ضمن جهود تشاركية وتكامل بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية، بهدف اقتناص فرص هذا القطاع المتنامي، لافتا إلى أن صناعة الترفيه شهدت تحولات كبيرة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بحجم بلغ أكثر من 8 تريليونات ريال، حيث يساهم التحول الرقمي والتقني بما نسبته 55% من إيرادات هذا القطاع.

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم سوق الألعاب الالكترونية وضمن أكبر 20 سوقا عالميا، بحوالي 4.6 ملايين لاعب نشط وحجم إيرادات بلغ نحو 2.8 مليار ريال سعودي في عام 2018، الأمر الذي يستدعي استغلال الفرص الموجودة بالسوق من خلال العمل التكاملي بين كل الجهات المساهمة في صناعة الترفيه الرقمي.

ولفت السواحة إلى أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة من الممكنات الرقمية التي تساعدها على الارتقاء بهذه الصناعة، بدءا من البنية الرقمية، وانتهاء بمراكز الابتكار لتطويع التقنيات الناشئة وأكاديميات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إضافة إلى برامج دعم وتمويل المشاريع الريادية.