4 مليارات لتنفيذ مشاريع للجمارك و90% من المحفظة بانتظار الترسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك المهندس ماجد الهلال عن رصد 4 مليارات ريال للسنوات الخمس (2019 –2023) لإنشاء المنافذ النموذجية، لافتا إلى ترسية مشروعي جديدة عرعر ومنفذ الخفجي النموذجي متوقعا الانتهاء من مشروع جديدة عرعر قريبا، فيما تم إنجاز 30% من تصاميم منفذ الخفجي النموذجي والذي يعمل عليه أحد المكاتب الهندسية، حيث تم إنجاز 30% من التصاميم الهندسية، مبينا أن المحفظة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

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وذكر خلال ورشة عمل بعنوان «مشاريع الجمارك الحالية والمستقبلية» أمس بغرفة الشرقية أن 90% من المحفظة لا تزال بانتظار الترسية، لافتا إلى أن مميزات المحفظة تتمثل في أن الدفعة المقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد بدون سقف أعلى وسماحية الزيادة في قيمة العقد تصل إلى 20% وصرف المستحقات خلال 3 أسابيع من اعتمادها، مؤكدا أن هذه المميزات لا تنطبق على العقود الحكومية، حيث حصلت الهيئة على استثناء بهذا الخصوص.

مشاريع بـ8 مليارات

وأبان أن من المشاريع المستقبلية إنشاء منفذ البطحاء والربع الخالي والخفجي والوديعة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى للمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجستيا عالميا وتيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق الإيرادات والاهتمام بالعميل وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية، مضيفا أن مسؤولية إدارة المنافذ البرية مناطة حاليا بهيئة الجمارك بعد انتقالها من وزارة المالية العام الماضي.