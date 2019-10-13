أرامكو تستهدف 90 % محتوى محليا بمجال الطاقة بحلول 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت أرامكو السعودية برنامج توطين شامل لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، لتصل إلى 90% بحلول عام 2020، بحسب نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية المهندس محمد الشمري، خلال مشاركته في المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث بالرياض أمس، مضيفا أن زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، لإجمال الناتج القومي للمملكة، مما سيمكنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة».

22 مليارا

وأوضح الشمري أن أرامكو تعمل حاليا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد عن 50 كلم مربع، ومن المتوقع أن تستقطب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى 22 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدا أنها ستساعد على توطين أكثر من 22 منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة.

شبكة متكاملة

وقال: نقوم حاليا باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain) والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات»، منوها إلى ضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو أحد أهم الأفكار الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

10 ملايين مسافر

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وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري خلال جلسة، «خطط تحول الخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة لرفع القدرات التنافسية»، استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات المملكة الـ28، كاشفا عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي إلى 10 ملايين مسافر مع بداية عام 2020 تزامنا مع انتهاء مشروع تطوير صالتي 3 - 4 العام المقبل.

وأوضح أن التقنية تلعب دورا محوريا في تجربة المسافر لتسهيل خدمة 100 مليون مسافر سنويا، متوقعا ازدياد العدد مع إقبال السياح، مشيرا إلى أن الهيئة في صدد الإعلان عن صالة جديدة في مطار الملك خالد، ومنصة لوجستية وعدد من التراخيص لمشغلي الطيران المدني.

وتطرق المنصوري إلى العمليات الالكترونية التي تعتمدها الهيئة في عملها، مستشهدا بالسير الالكتروني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي تم تدشينه أخيرا، لافتا إلى أنه يقوم بنقل أكثر من 7 آلاف حقيبة بطول يصل إلى 34 كلم.

30 % من المنشآت

من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني طرح الهيئة العامة للجمارك مبادرة مهمة لتطوير العمل اللوجستي مع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن 30% من المنشآت تقدم بياناتها مسبقا عبر منصة «فسح»، قبيل الوصول إلى المنافذ الجمركية، مؤكدا مواصلة العمل لاستقطاب كافة الجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى عمل الهيئة على تقليل مدة الفسح عبر استخدام النظم التقنية الحديثة، وتحديث الأنظمة لتقليل القيود واستخدام البيانات، مؤكدا الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للقطاع اللوجستي السعودي وحركة إعادة التصدير، وأن هدف الهيئة يتمثل في تقديم خدمات مدعومة بتقنيات مثل الذكاء الصناعي دون تعطيل رأس المال العالمي.

إعادة توظيف الأصول

وأكد رئيس البريد السعودي المهندس آنف أبانمي على أن مؤسسة البريد السعودي تعمل على إعادة توظيف أصول المؤسسة لمواكبة احتياجات التجارة الالكترونية لوجستيا، خاصة في مرحلة التوصيل الأخيرة (Last Mile)، مؤكدا سعي المؤسسة للتكامل مع القطاعين العام والخاص لنكون عنصرا فعالا في المنظومة.