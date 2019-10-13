شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سياحة الأقصر: مستعدون لاستقبال ضيوف "أوبرا عايدة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت العجمى رئيس غرفة شركات السياحة فى الأقصر أن الأيام الماضية شهدت تكثيف للاستعدادات لاستقبال عروض أوبرا عايدة فى ساحة معبد حتشبسوت نهاية الشهر الجارى ، الأمر الذى من شأنه رفع معدلات الإشغالات بالمدينة السياحية، وبشكل خاص لبعض الجنسيات منها الكورىية واليابانية.

وقال العجمى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن كل الترتيبات جاهزة فى الأقصر وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات على مستوى الفنادق والمطاعم السياحية، وأيضا الانتهاء من كافة اجراءات التأمين لاستضافة الحدث، حيث ستنطلق يوم 26 و28 الحفلات بحضور شخصيات رفيعة المستوى فى الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين العرب والأجانب والسفراء والسياسيين والفنانين، وأضاف قائلا: "جميع مراسم الاحتفالات تسير فى مسارها الطبيعى".

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وأشار العجمى ، إلى أن الاحتفاليتين سيحضرها 4 ألاف فرد مصريين وأجانب، مؤكدا أن هناك توافد كبير من السياح على الأقصر جاءوا خصيصا لحضور احتفالات اوبرا عايدة.

وعن الجنسيات الأعلى فى تلك الفترة قال العجمى: "يتصدر المقدمة الكوريين واليابانيين، ثم بعض الجنسيات الأوربية منها الفرنسيين والانجليز، إلى جانب الجنسية الصينية"، موضحا أن كل تلك الجنسيات كثفت رحلاتها فى تلك الفترة خصوصا لحضور حفلات أوبرا عايدة التى تعد حدثا عالميا سينعكس ايجابا على الموسم السياحى فى الأقصر وأسوان وسيستمر صداه لشهور الموسم بالكامل.