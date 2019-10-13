شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تستضيف رئيس مصلحة الضرائب..الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية ، الأربعاء المقبل ،عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب . وذكرت الغرفة ،أن اللقاء الذى يشهد حضور عدد كبير من المهتمين بقطاع الضرائب والجمارك ، سيتطرق إلى أحدث التغييرات والمستجدات فى ملف الضرائب فى مصر وسبل التواصل الفعال مع الممولين مع فتح نقاش حول العديد من المقترحات حول تطوير المنظومة .

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