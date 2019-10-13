رئيس الدلتا للأسمدة: توقف المصانع 25 يوما لتنفيذ عمرة لتحسين الكفاءة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن سبب توقف مصانع "سماد طلخا" لمدة 25 يوما نتيجة تنفيذ عمرة جسيمة للمعدات.
وأضاف الدسوقى لـ"الخليج 365" أنه من المهم كل عام تنفيذ عمرة جسيمة لشركات البتروكيماويات والكيماويات، تم تنفيذها فى نصف مدتها، بهدف تحسين كفاءة المعدات وتقليل تكاليف الإنتاج فى الشركة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العمرة بنجاح .
وحول موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة، كشف عبد الواحد الدسوقى، أنه سيتم عقد الجمعية يوم 21 أكتوبر الجارى لاعتماد ميزانية العام المالى 2017-2018.
جدير بالذكر أن الشركة تورد 55% من إنتاجها من الأسمدة لصالح وزارة الزراعة باقل من سعر التكلفة مما يكبدها خسائر كبيرة.
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