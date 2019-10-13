شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل خسائره – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -20.41 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات المقاومة 7919.16 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7515.78 ومستوى المقاومة 7800.00 .

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