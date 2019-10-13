شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الأداء لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5073 نقطة، في ظل تحرك المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير، ويلامس المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5080 نقطة، وهو ما نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل لوصول به لمستوى الدعم 4960 نقطة. شرط بقاء المؤشر اسف لمستوى 5110 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 13-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.