شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2810 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 2850 نقطة، حيث يقابل عند هذا المستوى خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 2720 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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