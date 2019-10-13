شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره الأربعاء -تحليل صباحي- 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10227 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 10300 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم النفسي عند 10000 نقطة كمستوى اول ثم 9800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10350 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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