تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسرا 64.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7631.02 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.97% خاسرا 34.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3489.56 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 74.3 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 34 شركة، فيما تراجعت 140 شركة. Advertisements وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.02%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.40%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاعى الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 1.14%. وجاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.44%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.35%، ثم المصافى بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "هرفى للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.69% ثم مهارة بنسبة 2.64%، ثم عناية بنسبة 2.14%.

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