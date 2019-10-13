شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف فى السيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 872 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718.525 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 345.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.58%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 518 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17116 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 5268 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.