الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، سوديك، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، ومالت تعاملات المصريين للبيع.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 14212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17110 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5264 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1410 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

 

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