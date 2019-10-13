شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كورى يزور المنطقة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي وفدا من الشركات الكورية المهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تمنحها للشركات والمطورين داخل المنطقة.

وخلال الاجتماع عرض اللواء محمد شعبان عرض تقديمي عن المنطقة والبنية التشريعية والتنظيمية والاستثمارية لها وأهم التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والمطورين، والاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها المكون من معظم الوزارات في الحكومة المصرية والذى يمنحها كثير من الصلاحيات في عملية التطوير والتنمية وإجراء الإصلاحات.

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كما عرض اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك شرحاً تفصيلياً عن الحوافز المالية وغير المالية والاتفاقيات التجارية التي تسهل عملية وصول المنتجات لكثير من دول العالم وتمنحها ميزة تفضيلية .

وفي نهاية اللقاء أجرى الوفد بزيارة أحد المطورين الصناعيين بمنطقة العين السخنة للتعرف على نوعية المشروعات القائمة فى المنطقة والتي تعد نواة لاستكمال تنمية وتطوير المنطقة.