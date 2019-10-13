شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحا 15.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5721.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحاً 12.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6226.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.48% رابحاً 22.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4740.52 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 84.9 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار كويتى عبر 3214 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 19.61%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.61%، تلاه شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 19.54%، ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 13.04%، فيما تصدر سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.49% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.71%.