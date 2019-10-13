شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "معادن" تبحث زيادة رأسمالها بتحويل ديون بنحو 3 مليار ريال في نوفمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة، في 4 نوفمبر المُقبل، وذلك للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.370 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريال سعودي).

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة، على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

يُذكر أن هيئة السوق المالية وافقت، خلال سبتمبر الماضي، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

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وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.