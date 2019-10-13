شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتعليم" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على الخوارزمي التعلیمیة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مُلاك شركة الخوارزمي التعلیمیة- شركة ذات مسؤولیة محدودة- وذلك لشراء كامل نصيب مُلاك شركة الخوارزمي التعلیمیة لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100% عند التوصل إلى اتفاق وسيكون بمقابل مبلغ نقدي.

واشارت الوطنية للتعليم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو تحدید اطار التفاھم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بخصوص عملیة الاستحواذ، لیكون التنفیذ وفقا للاقتراحات والتفاھمات المقدمة والمعتمدة من الطرفین كلاً بحسبه، كما تفاھم الطرفین على تحدید قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجھالة.

وقالت الشركة، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 30 يوماً، قابلة للتجديد، على أن يتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

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وبحسب البيان، تعتبر مذكرة التفاهم غير ملزمة للشركة الوطنية للتربية والتعليم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 35.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 5.1%.