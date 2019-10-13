شكرا لقرائتكم خبر عن "السريع" تتقدم بطلب زيادة رأس مال الشركة لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية. وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص فى حينه.

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