شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم بأبوظبي في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع معدل التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1% خلال خلال الفترة بين يناير- سبتمبر من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الرقم القياسي للمستهكلين بالإمارة للفترة يناير- سبتمبر من عام 2019 بلغ نحو 110.9% ، بينما كان 111.9% للفترة نفسها من عام 2018.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.9% خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 109.7% خلال شهر سبتمبر 2019 بينما كان 111.6% في شهر سبتمبر من عام 2018.

من جانب آخر أظهر التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أغسطس 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 109.7% خلال شهر سبتمبر 2019 بينما كان 110.8% في شهر أغسطس من عام 2019.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي "تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض".

وساهمت مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 132.2% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير- سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

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حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%، كما ساهمت مجموعة "النقل" بنسبة 105.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.1%.

أما مجموعة "الأغذية والمشروبات" فقد ساهمت بنسبة 29.4% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.2%.

ومن جانب آخر فإن مجموعة الترويح والثقافة"فقد ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك بنسبة 108.3% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 20.5%.

كما أوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه"الدنيا"بنسبة 1.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه"المتوسطة"بنسبة 1.1% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في(شريحة الرفاه العليا) بنسبة 0.5% خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بالفترة يناير-سبتمبر من عام 2018.

يشار إلى أن معدلات التضخم بدولة الإمارات انخفضت في النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد فرض الضرائب الجديدة والتي كان آخرها "المضافة" التي فرضت في يناير 2018.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اطلعت عليه "أخبار اليوم" انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس سنوي إلى نسبة 1.49%، وعلى أساس شهري عند 0.03%.