شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية: 684 مخالفة في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن أن إجمالي المخالفات الصادرة عن إدارة التنفيذ التابعة لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 684 مخالفة، ضمن الدور المنوط بالهيئة في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة.

وبلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها خلال أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 164 غرامة، وإيقاف 9 شركات مرخصة من قبل الهيئة، بحسب صحيفة البيان.

كما تم توجيه إنذارات عددها 314 للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، من بينها توجيه 15 إنذاراً بحق مستثمرين.

وتم فتح 41 بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة، وذلك عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتوجيه عدد 106 تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة.

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ووفقاً لأنظمة الهيئة وإجراءاتها فإنه حال رصد المخالفات وبعد التحقيق والتثبت من مرتكبيها، يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين.

وتُقدّر الجزاءات بحسب تكرار المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السوق ومدى سوء النية في ارتكابها، وكذلك النتيجة المتحصلة عنها.

وكان العام الماضي الأقل في إجمالي عدد المخالفات بنحو 166 مخالفة، ما يؤكد نجاح الهيئة في خفض نسبة المخالفات والغرامات عاماً بعد آخر، ورفع نسبة الكفاءة والفاعلية في عمليات الرقابة الذاتية على الشركات. وأظهر الرصد أن إجمالي المخالفات الصادرة عن إدارة التنفيذ التابعة للهيئة في عام 2017 بلغ 243 مخالفة، فيما بلغ 275 في العام السابق.

ووجّهت الهيئة إنذارات خلال العام الماضي إلى 40 وسيطاً في الأسواق المالية، و34 شركة مدرجة و7 إلى وسطاء السلع، كما وجّهت إنذارات إلى 5 شركات خدمات مالية و3 مستثمرين.