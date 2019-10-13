شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إيجابيات تمنحها الأسواق الإماراتية حال تقليص فترة إفصاح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مع قرب انطلاق ماراثون نتائج الشركات المدرجة في الأسواق المحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري (الربع الثالث)، والتي تنطلق هذا الأسبوع مع نتائج بنك دبي الإسلامي.

طالب خبراء بتسريع الإفصاح عن القوائم المالية، مجددين التنويه بضرورة تقليص هذه الفترة، لأهمية ذلك في تدفق السيولة وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة، ولجم الشائعات التي من شأنها إرباك المستثمرين، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وكبح المضاربات الوهمية في الأسواق.

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ويرى عدد من الخبراء، أن سرعة الإفصاح تعتبر انعكاساً لمجالس إدارات الشركات، وتعطي إشارة على أن هذه الإدارات واثقة بنفسها وذات مصداقية أعلى بالنسبة لمساهميها، وتعطي المستثمرين فرصة في تحديد الاتجاهات الاستثمارية من خلال استيعابهم للنتائج والتحرك بناء على ذلك، بحسب صحيفة الخليج.

وشددوا على أن مجالس الإدارات تجتمع شهرياً لمتابعة أداء الشركات، وتمتلك أرقاماً قريبة من الحقيقة بالنسبة للنتائج المالية، بحيث لا مانع من إظهارها في وقت مبكر عبر عناوين عريضة، مثل الأرباح التشغيلية وصافي الربح.

علماً بأن بعض الشركات تتذرّع بأن المدققين من الصعب عليهم الوصول إلى أرقام مدققة من فترة الثلاثين يوماً على سبيل المثال أو تسعين يوماً للإفصاح السنوي.