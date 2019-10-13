شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتزم تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار الصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز قطاع الشركات على إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أكد عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في افتتاح فعاليات منتدى تطوير أسواق الصكوك بالشرق الأوسط وأفريقيا بأبوظبي مؤخراً. إن الإمارات من أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك.

وأوضح أن ذلك لأن دولة الإمارات تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا، وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.

وتوقع الزعابي أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول 2021، ونوه على تقرير صادر عن "تومسون رويترز"، قدرت فيه نمو الصناديق الإسلامية بقيمة 77 مليار دولار على الأقل مع بداية 2019.

وحضر الفعالية عدد من صناع السياسات المالية والاقتصادية، والإدارة العليا بوزارات المالية والاقتصاد، والـجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الدولية، ومكاتب إدارة الدين، والأطراف الفاعلة فـي السوق، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وناقش الحضور الجوانب المتعلقة بتعزيز البيئة التنظيمية، بما فـي ذلك الاعتبارات المتصلة بحماية المستثمريـن والاستقرار والتحديات الناشئة عن تطور أسواق الصكوك ونموها، وتقوية النمو والمرونة الإجمالية لأسواق رأس المال في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات واختلافات الصكوك عن نظرائها التقليدية. وبحث المشاركون تطوير أسواق الصكوك فـي دولهم واستخدام الصكوك بصورة فاعلة فـي مبادرات التنمية المستدامة.