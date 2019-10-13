شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 13 حتى 17 أكتوبر المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن صرف أرباح كل من سبكيم العالمية، مهارة، أسمنت ينبع، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من شركة البحري، تعليم ريت، صندوق دراية ريت، غازكو، جدوى ريت السعودية.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، وبحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، غدا الإثنين، توزيعات أرباح الغاز والتصنيع الأهلية، عن الربع الثالث من السنة المالية 2019، بقيمة 31.875 مليون ريال، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد عن الربع الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح صندوق دراية ريت، عن الربع الثالث من السنة المالية 2019، بقيمة 20.060 مليون ريال، وبقيمة ربح موزع يبلغ 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%.

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كذلك يستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح صندوق تعليم ريت، عن الربع الثالث من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.6%.

وتبدأ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 439.999 مليون ريال، بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة مهارة، يوم الأربعاء، توزيع أرباح بواقع 26.7%، مُستحقة عن الربع الرابع من العام المالي 2018، والربعين الأول والثاني من العام المالي 2019.

وأيضاً تبدأ شركة أسمنت ينبع، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 118.125 مليون ريال، بواقع 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ويُستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيعات أرباح صندوق جدوى ريت السعودية، بقيمة 28.440 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.80%.