شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي ويغلق أدنى 7700 لأول مرة منذ نوفمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: واصل المؤشر العام للسوق السعودي التراجع وللأسبوع الثاني على التوالي ، بعد أن أنهى أسبوعه المنتهي في 10 أكتوبر الجاري بتراجعه 2.85% بينما كان قد تراجع الأسبوع قبل الماضي بنسبة 1.33%، وهو التراجع الذي تلا ارتفاع المؤشر لأسبوعين متتاليين بنسبة 1.28% و1.21%.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" دفع تراجع السوق بالأسبوع الماضي إلى إغلاق المؤشر بنهاية الأسبوع دون مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى منذ 28 نوفمبر 2018 حيث أغلق حينها عند 7632 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية لشركات السوق الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% لتصل إلى 1.867 تريليون ريال مقارنة بـ 1.818 تريليون ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبذلك تبلغ خسائر الشركات السوقية إلى 48.7 مليار ريال الأسبوع الماضي.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبتراجع المؤشر الأسبوعي الماضي يكون قد تراجع في 18 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 21 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:

وتراجعات قطاعات السوق هذا الأسبوع بشكل شبه جماعي حيث لم يرتفع سوى قطاع الطاقة وبنسبة 1.84%، بينما تراجع عشرون قطاعاً على رأسهم من حيث النسبة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.99% تلاه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.04%، ثم تجزئة الأغذية 4.39%، ثم السلع الرأسمالية بنسبة 4.3%، ثم البنوك وبنسبة 4.05%، وتراجع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%.

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وجاء التراجع في الأسبوع الماضي مصحوبا بتراجع في قيم وأحجام التداولات، حيث تراجعت قيم التداولات إلى 12.9 مليار ريال (-13.5%)، بينما تراجعت أحجام التداولات إلى 501 مليون سهم (-12.35%).

وكان المؤشر العام قد أنهى أسبوعه المنتهي في 3 اكتوبر الماضي متراجعاُ بنسبة 1.33% وذلك بعد ارتفاع الأسبوع السابق له بنسبة 1.28%، وللمرة الأولى يُنهي السوق أسبوعه بتراجع منذ بداية العام بنسبة 1.67% لتبلغ خسائره منذ بداية العام إلى 131 نقطة، حيث كان حتى نهاية الأسبوع الماضي يحافظ على أرباح بلغت 94 نقطة.

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