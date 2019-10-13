شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن فى الأسواق 19جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 13- 10 - 2019 استقرارا فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة تسجل 19- 20 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22 و24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأشار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33 و34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7 و8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 و38 جنيها.

Advertisements

والجدير بالذكر أن انتاج مصر من الدواجن وصل خللا هذا العام إلى أكثر من مليار دجاجة سنويا، إضافة إلى أكثر من 13 مليار بيضة فى المزارع الرسمية وغير الرسمية حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغررفة التجارية بالقاهرة.