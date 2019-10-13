شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الأسعار فى الأردن 0.3% على أساس سنوى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد انكماش الأسعار فى سبتمبر الماضى بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وذلك بعد ارتفاع الأسعار 0.12% فى الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق، انخفضت الأسعار 0.59%، فى مقابل تضخم نسبته 0.06% فى أغسطس.
وسجل معدل التضخم الأساسي، الذى يستبعد السلع الأكثر تذبذبا فى أسعارها، 1.5% فى سبتمبر.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم فى المملكة للعام 2019 نحو 2.3 %.
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