شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يقلص توقعه لنمو الهند إلى 6% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص البنك الدولى اليوم الأحد توقعات النمو للهند فى السنة المالية الحالية إلى 6% من 7.5% وحذر من تباطؤ "خطير" قد يضعف بدرجة أكبر القطاع المالي.

وفى توقعه السابق الصادر فى أبريل، قال البنك إن التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو 7.5 للسنة المالية التى بدأت فى أبريل.

لكن ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة فى ست سنوات وسجل نموا 5% فى ربع السنة من أبريل إلى يونيو متأثرا بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو 6.9% فى السنة المالية 2020-2021.