شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب على مدار يومى الجمعة والسبت، هبوطا بقيمة 10 جنيهات، إذ أغلق سوق الذهب على هذا الهبوط، لتسجل أسعار الذهب اليوم الأحد نفس أسعار أمس السبت، تزامنا مع وقف التعامل على الذهب نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار: عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام. الجنيه الذهب5400 جنيه. أوقية الذهب 1484 دولارا. Advertisements

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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