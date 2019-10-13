شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن عن حقل غاز جديد يحوى 19 تريليون قدم مكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أن إيران اكتشفت حقلا جديدا للغاز الطبيعى تبلغ احتياطياته 19 تريليون قدم مكعبة فى محافظة فارس بجنوب البلاد. ونقل الموقع عن رضا دهقان نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: "حقل الغاز الطبيعى الجديد فى الجزء الجنوبى من محافظة فارس يحوى 19 تريليون قدم مكعبة." احتياطى إيران من الغاز الطبيعى هو ثانى أكبر احتياطى فى العالم لكن البلد لم يصبح مصدرا رئيسيا حتى الآن بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقود.

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