شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17201 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5285 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة.