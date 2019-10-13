شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% رابحا 36.70 نقطة ليصل إلى مستوى 7732.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2% رابحا 70.35 نقطة ليصل إلى مستوى 3594.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.3 مليون سهم بقيمة 597.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 54 شركة.

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وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.83%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.44%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.35%، ثم المصافى بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "هرفى للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.69% ثم مهارة بنسبة 2.64%، ثم عناية بنسبة 2.14%.